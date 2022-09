Buurman Jan probeert via rechter nieuwbouwwijk in Heino tegen te houden: ‘Dit is geen beperkte woningbouw’

Tientallen Oekraïense vluchtelin­gen opgevangen in Rabobank­pand in Wijhe

In het hart van Wijhe worden dit najaar tientallen vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Dat meldt de gemeente Olst-Wijhe. In samenwerking met de Veiligheidsregio IJsselland worden er woningen gecreëerd in het pand waar voorheen de Rabobank huisde. Het is niet de eerste plek waar Oekraïners worden opgevangen in de Sallandse gemeente.

31 augustus