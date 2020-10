Buurt legt zich neer bij komst van besmette asielzoekers naar Laag Zuthem: ‘Hopelijk blijven excessen uit’

Buurtbewoners van Park Den Alerdinck in Laag Zuthem zijn dit weekend door de gemeente en het het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bijgepraat over de komst van coronabesmette asielzoekers. ‘We hebben het ermee te doen.’

Maximaal 110 met corona besmette asielzoekers worden tot juni op Park Den Alerdinck in Laag Zuthem opgevangen. De locatie wordt volledig afgeschermd van de buitenwereld. Ook worden beveiligers ingezet.

Burgemeester Martijn Dadema van de gemeente Raalte bracht vorige week een bezoek aan omwonenden en liet weten zich te kunnen voorstellen dat inwoners niet staan te springen om de komst van besmette asielzoekers. In een bijeenkomst met omwonenden werden de grootste zorgen weggenomen. ,,Zaken zijn toegelicht, ze zullen er goed over nagedacht hebben. Het is niet een kwestie van tevreden of ontevreden. We gaan het ondervinden. Dingen zijn besloten dus we hebben er mee te doen en hopelijk blijven excessen uit’’, zegt buurtbewoner Ernst Jan Grootenhuis.

Afspraken met de buurt

Het COA heeft de buurt onder meer laten weten ze worden ingelicht zodra de eerste besmette asielzoekers in Laag Zuthem zijn gearriveerd. ,,We hebben afspraken over communicatie gemaakt. Zo geven we regelmatig een update over hoe het gaat en hoeveel bewoners er zijn’’, zegt woordvoerder Alet Bouwmeester van het COA.

Volgens de woordvoerder is de ernst van het coronavirus ook zeker tot asielzoekers is doorgedrongen. ,,Ze beseffen dat wanneer je corona hebt, je ook andere mensen kunt besmetten.’’ Angst voor excessen is er ook bij het COA niet. ,,We gaan niet vooruitlopen op dingen die mis kunnen gaan. We willen ook weten hoe het met ze gaat, dus we blijven continue met de asielzoekers in gesprek. En als ze hier zijn, zijn ze ziek. Dan heb je ook niet overal zin in.’’