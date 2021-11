Buurt vreest dat ‘wijkje’ einde inluidt voor bijzonder stukje Heino: ‘Gemeente geeft niet thuis’

Raalte geeft álle coronachec­kers 1000 euro: ‘Mooi, maar het kost ons misschien wel 10.000 per week’

Iedereen die vanaf zaterdag verplicht is om de QR-code van bezoekers te controleren, krijgt in de gemeente Raalte 1000 euro. Restaurants, dorpshuizen, zwembaden, sporthallen - groot of klein: allemaal ontvangen ze deze tegemoetkoming van de gemeente. ,,Voor ons is het een druppel op de gloeiende plaat’’, zegt Henry Bronkhorst, die met zijn Sportbedrijf Raalte voor een monumentale uitdaging staat om de QR-regel uit te voeren.

4 november