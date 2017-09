Buurtbewoners Mariënheem redden vermiste hoogbejaarde uit maisveld

,,Gelukkig werd de man vrij snel door een buurman gevonden’’, aldus de wijkagent. ,,Ruim vier uur had het slachtoffer op de natte, koude grond gelegen en had ook nog eens een regenbui over zich heen gehad. Ongeveer honderd meter van zijn woning lag de man aan de rand van een maïsveld. ,,Inmiddels al aardig onderkoeld maar nog praatjes genoeg. Hij kon niet meer in de benen komen. Ja, en hoe krijg je die man daar dan weg?’’

Brancard

Ook hier bood een buurman een helpende hand. Hij haalde een shovel met een oude isolatieplaat en hierop werd de man, die inmiddels op een brancard lag, naar de ambulance gereden. ,,Een paar maïsplanten legden daarbij wel het loodje’’, aldus Van der Velden. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis maar kon al snel weer naar huis. Zaterdag beozcht de politie de man. ,,We hebben we hem even gesproken. Hij had aan het onfortuinlijke avontuur niets overgehouden en had geslapen als een blok vannacht. Mooi hè, en dan ben je over de 90 jaar. Noaberschap, waar vind je het nog? Nou, in Mariënheem dus en wel aan de Hellendoornseweg. Een welgemeend compliment van ons voor deze geweldige inzet van deze buren.’’