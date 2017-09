Café De Veldhoek viert zilveren jubileum

Toen Jo en Ellen Lipman in 1992 een horecagelegenheid aan de Lemelerveldseweg in Heino overnamen, wisten ze al zeker dat ze het wel 25 jaar zouden volhouden. Maandag 4 september wordt het zilveren jubileum van De Veldhoek gevierd met een feestelijke receptie, van 16.00 tot 19.00 uur.

Een kwart eeuw geleden heette de bruine kroeg aan de Lemelerveldseweg nog Aver Heino, maar na de overname werd het omgedoopt tot De Veldhoek, vertelt Ellen Lipman: ,,Mijn vader is hier in de Veldhoek overleden. Ik had niks met de naam Aver Heino en ik heb tegen Jo gezegd dat ik hier wel naartoe wilde als de naam kon worden veranderd in De Veldhoek, als eerbetoon aan mijn vader."

Papegaai

Jo en Ellen hebben het pand omgetoverd van een kroeg met een grote bar, een biljart en een papegaai tot een sfeervolle veelzijdige horecagelegenheid. ,,Op een gegeven moment word je een beetje bedrijfsblind en een binnenhuisarchitect heeft ons wakker geschud. Het is de kunst van het weglaten en daar slagen we nu heel goed in. Jo is bijvoorbeeld prins carnaval geweest, maar daarom hoeven daarvan geen tien collages te hangen, één volstaat ook."

Thuisgevoel

In een tijd dat veel horecagelegenheden sluiten, gaat het goed met De Veldhoek, dat het niet zozeer moet hebben van de nabijgelegen Camping Heino, maar meer van mensen uit de wijde omgeving. Volgens Jo en Ellen komt dat met name door de goede bereikbaarheid en de ruimte om het pand, waar kinderen veilig kunnen spelen. Ook de zogenaamde 'gunfactor' speelt hierin een grote rol. ,,Het duurde even voor Heinoërs doorhadden dat je bij ons heel goed kunt vertoeven, maar als je het goed blijft doen, komen ze wel weer." De Veldhoek onderscheidt zich vooral door de gemoedelijkheid, vult Jo Lipman aan. ,,Er heerst bij ons nog een echt thuisgevoel. We hebben bijvoorbeeld geen grote koffiemachine, maar we zetten nog echt verse koffie."

Happen en Trappen

Toen aan de overkant van de Lemelerveldseweg proefboerderij Aver Heino werd gesloten en de klandizie afnam doordat daar geen excursies meer werden gehouden, moesten er nieuwe klanten worden gevonden. Dat gebeurt onder andere doordat de Veldhoek meedoet aan het zogenaamde 'Happen en Trappen', een fietstocht door Salland waar de deelnemers in diverse horecagelegenheden eten, te beginnen met koffie en gebak bij de Veldhoek. Daarnaast is er ruimte voor feesten en partijen. ,,Daarvoor waren er vroeger in Heino wel vijf gelegenheden en nu nog maar twee", vertelt Ellen.