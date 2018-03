Café in Raalte bekogeld met 'molotovcocktail'

updateCafé Gina’s aan de Deventerstraat in Raalte is vanochtend mogelijk doelwit geweest van een aanslag. Rond vier uur in de ochtend is er 'iets' door een ruit gekegeld wat kort in brand stond. Volgens een direct betrokkene gaat het om een molotovcocktail, maar de politie kan dit niet bevestigen. De schrik zit er goed in bij uitbaatster Tonnie Bijsterbosch: ,,Ik voel me aangevallen, ja.’’

Kamerbewoners die op de eerste verdieping lagen te slapen schrokken wakker van de harde klap en waarschuwden de politie. De politie vond in het pand een brandbare vloeistof aan en papier dat in brand had gestaan en blijkbaar vanzelf gedoofd was. ,,Het brandje is niet doorgezet’’, zegt politiechef Gert Telman, die niet wilde bevestigen dat het om een molotovcocktail zou gaan. ,,Maar het is duidelijk brandstichting geweest. Daarom doen we onderzoek.’’

Bij de actie raakte niemand gewond. Al had het in geval van brand anders kunnen aflopen omdat er boven het café vijf mensen lagen te slapen. Tonnie Bijsterbosch, die zelf in Deventer woont, trof dinsdag de puinhoop aan in haar zaak. ,,Een raam stuk, de bar is kapot'', zegt ze aangeslagen. ,,Ik ga maar eens opruimen.''

Geroddel

Bijsterbosch weet niet waarom haar café doelwit is geweest van de actie. ,,Ik denk dat dit is bedoeld om mij te treiteren of om mij bang te maken. Ik weet dat er mensen zijn die het café weg willen hebben. Er wordt een hoop geroddeld. Ik weet het niet. Natuurlijk heb ik wel eens een klant buiten de deur gezet. Dat gebeurt in ieder café wel eens. Het is wel heftig allemaal.''

Onlangs opende Bijsterbosch op een andere locatie in Raalte een andere horecagelegenheid, The Flinstones aan de Brugstraat. Dat restaurant is nu gesloten, net als haar café Gina's. ,,Ik heb anderhalve week geleden een hartinfarct gehad, dus het gaat niet goed met mijn gezondheid.''