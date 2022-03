Camping Heino heeft groene uitbreidingsplannen, maar buurman vreest vooral overlast: ‘Grens is al bereikt’

Na jaren wachten is het tweede grote zonnepark in de gemeente Raalte in gebruik: ‘Zoeken nog deelnemers’

Het duurzaam opwekken van energie wordt alsmaar zichtbaarder in de gemeente Raalte. Waar Energie coöperatie Endona in Heeten al een tijdje een werkend zonnepark heeft liggen, is nu ook in Raalte een zonneweide aangesloten op het net. Met de groene stroom worden zo’n 800 huishoudens voorzien van energie. ,,En we zoeken nog mensen die een stukje eigenaar willen worden’’, zegt zonneparkdirecteur Richard Jansman.

