Campingavonturen voor Sallandse ouderen: ‘Ik zou hier stiekem best willen blijven slapen’

Net als 40 jaar geleden

Maar Gait zit heerlijk in de stoel te genieten van het buiten zijn. Net als 40 jaar geleden. Toen stond hij 12 jaar lang op deze camping: ,,Dit bint mien mooiste vakanties ’ewest hier. Wej gingen ook wel noar ‘t buutenland. Oostenrijk, a’k doar was von ik ‘t mooi, maar um d’r noar toe te rijden dat was zo’n eind.’’

Gerrit is niet de enige. Bewoners van de Stevenskamp in Heeten, Brugstede in Lemelerveld, de Swaenewoerd, Angeli Custodes en Schuilenburg in Raalte mochten zich opgeven. ,,Alle dagen zitten vol. We hebben gewoon plek tekort, want er hadden meer mensen willen gaan’’, vertelt activiteitenbegeleidster Anja te Boekhorst die met het idee kwam. ,,En de directeur zei meteen, regel het maar.’’