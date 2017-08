Campings in het Oosten lijden onder 'Westerse' slechtweerberichten

Eigenaren van campings in Salland klagen steen en been over 'op het westen des lands georiënteerde weersverwachtingen'. Ze hebben daar hinder van, omdat potentiële klanten daar hun vakantie op afstemmen. ,,Wanneer het KNMI code rood afgeeft vanwege een zware onweersbui in Amsterdam, kan het weer hier stralend blijven'', stelt Dik van Gelder, eigenaar van De Marsbelte in Middel.

Deze zomer was qua bezetting best goed voor de Sallandse campings, maar had nog beter kunnen zijn. Want het weer pakte volgens de ondernemers doorgaans veel beter uit dan door meteorologen was voorspeld. Zij voelen zich daardoor gedupeerd, omdat de moderne kampeerder zijn vakantie afstemt op weerberichten en zijn heil elders zoekt.

Gratis vakantie

Dik van Gelder overweegt om meteorologen een gratis weekendje kamperen op zijn natuurcamping aan te bieden. ,,Misschien gaan ze het weer dan beter voorspellen'', verklaart de eigenaar van De Marsbelte in Middel. ,,De verwachtingen zijn vaak niet denderend, maar meestal blijft het mooi weer. Spijtig genoeg is dan het kwaad al geschied. Want veel van onze kampeerders komen uit de Randstad. Dan krijgen we van onze vaste gasten een ansichtkaartje. Met de groeten vanuit de Rocky Mountains of Frankrijk.''

't Haasje

Chris van Mierlo, manager van camping 't Haasje in Olst, laat een slechtweerverwachting als een natuurverschijnsel over zich heen komen. ,,Je ontkomt er niet aan en er is weinig tegen te doen'', stelt hij. ,,Maar die mensen maken wel veel kapot. Want als ze slecht weer voorspellen, blijven onze klanten weg. Of ze vertrekken eerder, omdat ze hun tent of vouwcaravan droog willen houden. Jammer, want vaak volgen er dan nog best mooie dagen. Wij worden in het oosten van het land qua weersverwachting weggefrommeld. De Duitse weerberichten zijn veel preciezer.''

Codes

Ted Westenenk, eigenaar van De Krieghuusbelten in Raalte, en Sander Krosman, manager van vakantiepark De Luttenberg, hebben de indruk dat het KNMI zich met aangekondigde codes geel, oranje en rood wil indekken tegen eventuele schade die donder- en hagelbuien kunnen veroorzaken. ,,Ze zijn heel plaatselijk, maar wij hebben er toch last van'', stelt Krosman. ,,Voor onze branche zijn die berichten killing'', verzekert Westenenk.

KNMI