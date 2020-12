Carbidschieten tot in de nacht? Hierom mag het in Raalte wel en in Olst-Wijhe niet

Protestant­se kerken in Salland gaan voor klein gezelschap open met kerst; alleen Heino houdt deuren dicht

14 december In tegenstelling tot de katholieke kerken in de regio openen de protestantse kerken in Salland hun deuren wél tijdens Kerstmis. Dat doen ze voor een klein gezelschap, meer dan dertig bezoekers zul je niet aantreffen. De PKN-kerken trekken niet allemaal dezelfde lijn, want de Nicolaaskerk in Heino kiest ervoor om de deuren dicht te houden. ,,We kiezen voor veiligheid en eerlijkheid”, zegt predikant Hans van Solkema.