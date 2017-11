Carmel College Salland debatteert op NK

PB Heino geeft verzet tegen overdracht Hoogerheyne op

2 november Plaatselijk Belang Heino heeft de weerstand die het had tegen de overname van de sporthal en de spelzaal Hoogerheyne, over boord gegooid. Nu de financiële toezeggingen van de gemeente in het convenant zijn opgenomen, is er voor de belangenorganisatie geen reden meer zich te verzetten. ,,We hebben alle vertrouwen in de stichting Sportbelangen Heino (SSH) dat ze het tot een succes maakt'', aldus voorzitter David Godeschalk van PB Heino.