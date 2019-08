Carmel College Salland stopt stapsgewijs met uitlenen laptops aan leerlingen: het wordt te duur

De ruim vijfhonderd leerlingen van het Carmel College Salland die na dit weekeinde aan de brugklas beginnen, krijgen geen laptop meer in bruikleen van de school. De scholengemeenschap in Raalte voert stapsgewijs het Bring your own device -beleid in, vrij vertaald: neem je eigen laptop mee.

Toen Carmel College Salland in 2015/2016 het laptoponderwijs invoerde, was de school volgens woordvoerder Liesbeth Braunius een voorloper. ,,Het was voor iedereen nieuw: voor ons, maar ook voor de leerlingen en de ouders. Om er voor te zorgen dat iedereen kon meedoen, hebben we destijds besloten al onze leerlingen te voorzien van een laptop. Die kregen ze tegen betaling van 50 euro per jaar in bruikleen. Dat is nu de oude regeling die nog geldt voor de leerlingen van de tweede klas en hoger.”

In de afgelopen jaren is het laptop-/iPadonderwijs steeds meer in zwang geraakt. Inmiddels is het landelijk zelfs de standaard dat leerlingen hun eigen apparaat meenemen naar school, stelt Braunius. ,,Wij gaan nu in die lijn mee.”

Ministerie

Een van de achterliggende redenen voor de nieuwe regeling is de financiering. Op termijn zou het in stand houden van de bruikleenregeling voor alle 2600 leerlingen niet meer te betalen zijn. Over niet al te lange tijd is de eerste bulk laptops die de school kocht immers toe aan vervanging. ,,Het geld dat wij krijgen van het ministerie is bedoeld voor het onderwijs, en niet voor hulpmiddelen zoals laptops. Wij krijgen dus geen geld voor de aanschaf van laptops.”

Hoewel er geluiden opgaan om elektronische hulpmiddelen wel te laten bekostigen door de overheid, is het nog niet zover. Mede daarom heeft de Raalter scholengemeenschap besloten het geld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in te zetten waarvoor het bedoeld is: onderwijs. ,,Maar ook omdat de regeling zoals we die invoeren, landelijk de norm is geworden.”

Regeling

De nieuwe laptopregeling levert in de praktijk geen problemen op voor ouders en leerlingen, zegt woordvoerder Braunius. ,,We werken samen met The Rent Company, een partij die al laptops levert aan meer dan tweehonderd scholen in het land. Ouders kunnen via deze partij een laptop kopen of huren. In dat laatste geval betalen ze een bedrag per maand. Ook bestaat de mogelijkheid een eigen laptop te gebruiken. In sommige huishoudens hebben ze er immers nog eentje liggen.” Voor de echt minder draagkrachtige ouders heeft de school gezorgd dat Stichting Leergeld bijspringt.