Carnavalsoptocht Broekland gaat ondanks code geel door

De carnavalsoptocht in Broekland gaat door, dat is de uitkomst van het overleg van carnavalsvereniging De Dondermadeurs.

Het KNMI gaf vanmorgen code geel af vanwege de harde wind. Er kunnen windstoten voorkomen van 70 tot 90 kilometer per uur. Schiphol cancelde vandaag al meerdere vluchten vanwege de harde wind. De carnavalsvereniging in Broekland kwam vanmorgen nog samen om een besluit te nemen over de optocht. ,,Het gaat door, maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Mocht het toch gaan waaien dan gooien wij de wagens aan de kant,’’ aldus voorzitter van de carnavalsvereniging Thije Bannink.

De weersvoorspellingen werden in Broekland al nauwlettend in de gaten gehouden. ,,Wij hebben gisteren het weer in de gaten gehouden met wat de verwachtingen voor vandaag zijn. Vanmorgen rond 06.00 uur ging het er nog hard aan toe met regen en windstoten, maar het is hier nu droog en wat rustiger,’’ liet Bannink rond 09.30 uur weten. De carnavalsoptocht in Broekland is vandaag de enige optocht die plaatsvindt in Salland.

Brabant

In het hele land zijn carnavalsverenigingen in overleg over het wel of niet doorgaan van de optocht vanwege de harde wind. De optocht in Breda (Kielegat) stond vanwege de weersomstandigheden op losse schroeven, maar vanmorgen werd bekend dat de optocht daar toch doorgaat. De carnavalsoptochten in het Brabantse Oijen, Macharen en Overlangel zijn uitgesteld. De burgemeester van Oss besluit rond 12.00 uur of de optochten vanmiddag veilig kunnen worden gehouden. Naar verwachting is er dan minder wind.