CDA en PvdA: ‘Provincie Overijssel moet voedselbanken helpen energierekening omlaag te krijgen’

Luttenberg­se Cindy Hobert maakt kans op Vi­va-a­ward: ‘Ik ben vereerd, maar het gaat om wat we doen en niet om mij’

23 oktober Cindy Hobert is volgens vrouwenblad Viva een uitblinker in haar vakgebied: de zorg. De 46-jarige Luttenbergse is daarom genomineerd voor de Viva400 Award (zie kader). Die nominatie verrast de bedenker van OZOverbindzorg, haar uitvinding om patiënten, familie en mantelzorgers met artsen en andere zorgverleners te laten communiceren. En ze is er ook best trots op. ,,Maar het gaat niet om mij, maar om wat we doen.’’