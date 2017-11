CDA-Tweede Kamerlid Anne Kuik bezoekt Heino

Ontslagen Tuun­te-col­le­ga's openen eigen winkel

17 november Met tientallen andere Tuunte-medewerkers kwamen Marjo Duursma (56) en Mark Weijermars (39) eind september op straat te staan. Bij de doorstart van de failliete modeketen was er voor hen geen plek meer. De vooruitzichten op een nieuwe baan waren slecht, maar dat veranderde in een klap toen de vraag kwam of ze zelf een kledingzaak willen runnen. Zaterdag openen ze in hartje Enschedese binnenstad hun Fashion by Mar.