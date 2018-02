Cel geëist voor natuurgenezer uit Raalte na seksueel misbruik

Tot zijn grote schaamte kreeg de cliënt, een jongere man, op de behandeltafel meerdere keren een erectie en een zaadlozing, bleek donderdag op de zitting voor de Zwolse rechtbank.

Hij kwam als ‘ziek en zoekend mens’ eind 2012, begin 2013 bij de therapeut, blijkens zijn eigen woorden in de slachtofferverklaring. Hij had een burn-out, maar het duurde lang voor hij in de reguliere gezondheidszorg terecht kon. Vandaar dat hij het advies van zijn familie opvolgde en bij de nu zestigjarige Raaltenaar aanklopte.

Boxershort

Gelijk bij de intake zou hij al in alleen zijn boxershort op de behandeltafel zijn terechtgekomen. Omdat hij ook liesklachten had, werd hij in die streek gemasseerd met het voor hem onbedoelde gevolg. ‘Hij veegde het sperma gelijk van mijn buik’, aldus de verklaring. Toch kwam de patiënt nog drie keer terug bij de masseur, waarbij elke keer ‘bovengemiddeld veel aandacht voor mijn kruis was’. Hij hoopte eerst nog vurig dat het ‘legitiem’ was, maar bij de laatste keer wist hij wel dat het heel erg foute boel was.

Sportmassage

Toch duurde het nog een paar jaar voor hij ermee naar de politie stapte, omdat hij ton in de gaten had dat de gevolgen voor zijn psychisch welbevinden groot zijn geweest. De therapeut in kwestie kan zich zijn cliënt na al die tijd niet meer herinneren en herkende hem ook niet in de rechtszaal.

Niettemin wist hij zeker dat de gebeurtenissen zoals beschreven niet hebben plaatsgevonden. ‘ik heb mijn praktijk al bijna veertig jaar, er is nog nooit iets gebeurd. Het klopt niet, zoiets zit niet in me. Ik heb zelf jarenlang sportmassage gehad, maar zoiets is me nog nooit overkomen, ik kan het me niet voorstellen.’

De aangifte heeft hem gebroken: ‘ik ben jaren ouder geworden. Patiënten kunnen me dag en nacht bellen, ik ben altijd een sociaal iemand geweest. Als ik gemerkt zou hebben dat iemand een erectie krijgt, zou ik de kamer verlaten, zo doen verpleegsters dat ook altijd.’

Het openbaar ministerie voelt zich gesterkt in de vervolging door de melding van een andere cliënt bij de politie, bij wie eenmalig precies hetzelfde zou zijn gebeurd, twee jaar voor deze aangifte. Die wilde er geen aangifte van doen.