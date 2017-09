Cel voor mishandelen treinmachinist

Een man die een treinmachinist op het station in Raalte heeft mishandeld is door de politierechter in Zwolle veroordeeld tot zes weken cel.

Personeel in de trein richting Zwolle in de nacht van 9 op 10 november vorig jaar had van een voorganger al gehoord dat er een dronken man op het perron in Raalte stond, die de trein uit was gezet omdat hij mensen lastig viel. De conductrice kreeg hulp van de machinist om te verhinderen dat de lastige reiziger in hun trein zou stappen. De 27-jarige Ilyas B. sloeg de machinist daarop in het gezicht, waarbij een tand afbrak en die bovendien een blauw oog veroorzaakte.

Vervolgens ontstond een worsteling waarbij de dronken B. op de grond viel. Om die reden voelt hij zichzelf slachtoffer, liet zijn advocaat weten. ,,Hij bleef in zijn eentje in de nacht in hulpbehoevende toestand achter'', zei ze. Lang kan dat niet geduurd hebben, want de politie heeft hem opgepakt en vijf dagen in de cel gehouden.

De man ontkent dat hij zelf een vuistslag heeft gegeven, aldus de advocaat. De Almeerder is volgens haar momenteel ziek, en kon daardoor vrijdag niet naar Zwolle afreizen. Het was al de tweede keer dat hij zich wegens ziekte afmeldde voor zijn rechtszaak. Dat deed de wenkbrauwen fronsen bij de rechter. ,,Ik heb het idee dat hij zich niet wil verantwoorden'', zei ze.

De reclassering heeft gerapporteerd dat de man een alcoholprobleem heeft en mogelijk ook psychische problemen. Maar B. zelf vindt behandeling niet nodig.

Hij is al veel vaker veroordeeld, vooral ook voor agressie jegens ambtsdragers, zoals politiemensen. De officier van justitie legde daarom een stevige eis neer van vier maanden cel. ,,Dit overkomt je als je gewoon je werk aan het doen bent. Echt onacceptabel''. Die eis begreep de rechter wel. ,,Ik denk dat hij een statement wilde maken, want dit is echt een heel vervelend feit. Dit wil je echt niet meemaken als je met de trein reist.''