Celstraf geëist voor poging tot oplichting bankfiliaal Raalte

Met behulp van een bankmedewerkster van een ING-filiaal in Raalte wilden criminelen diverse bankrekeningen plunderen. Een poging op haar laatste werkdag liep spaak, bleek dinsdag in de rechtbank. ,,Het leken wel zwervers bij mij aan de balie.''

Het duo was laat die zaterdag 24 oktober 2015. In plaats van twee net geklede heren stapten 'zwervers' binnen, waarvan een op was van de zenuwen. Ze hadden geen pinpas met code bij zich, zoals afgesproken, klaagde de 28-jarige Ivlia H. uit Zwolle later. Vooraf was alles goed doorgenomen maar het liep helemaal fout die laatste werkdag van haar bij de ING.

Vermogend man

Het plan was simpel: een tweede persoon zou gekoppeld worden aan de rekening van een vermogend man. Zo kon die rekening worden leeggeplunderd. Volgens het Openbaar Ministerie had ze de gegevens van de rekeninghouder in moeten voeren, maar ze tikte per ongeluk de gegevens van een van de handlangers aan de balie in. Het systeem blokkeerde.

De methode is eerder wel succesvol toegepast. Zo ontdekte de ING eind 2012 in Brabant een fraude waarbij 1,5 miljoen euro van rekeningen werd geplunderd. Ook hier was een bankmedewerker de onmisbare schakel in de fraude. De poging tot oplichting in Raalte kwam naar voren in een landelijk onderzoek van de afdeling 'high tech crime' van de politie.

Al op de hoogte

Zo was de ING van tevoren al op de hoogte van de poging. H. gaf eerder al persoonsgegevens van klanten van de bank aan de handlangers, bleek uit een telefoontap. Mede om die reden moet ze ook veroordeeld worden voor schending van de geheimhoudingsplicht, vindt het OM.

De vrouw voelde zich onder druk gezet. Het was juist haar bedoeling om de oplichting te laten mislukken. Vandaar dat het misdrijf niet is voltooid, zei haar raadsman. Na het mislukken zou ze met rust gelaten worden, zo dacht ze. Maar bij haar volgende werkgever – Wehkamp – berichtte ze haar contactpersoon zelf over inventieve manieren ook daar de zaak op te lichten. Ze deed dat omdat ze zich nog steeds bedreigd voelde, zei ze.

Ondermijning vertrouwen

Dergelijke oplichtingspraktijken zijn een ondermijning van het vertrouwen in banken, vond de officier van justitie. Ze eiste 18 maanden cel waarvan een jaar voorwaardelijk tegen de Zwolse ex-bankmedewerkster. Tegen een handlanger, een 32-jarige Rotterdam, eiste ze 3 maanden cel. De leider van de 'bende' is eerder al tot 27 maanden cel veroordeeld.