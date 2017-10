Celstraf voor verstrekken drugs in Heino

Michel van R. verstrekte in de nacht van 11 april vorig jaar MDMA aan een 15-jarig meisje in Heino. Die werd vervolgens onwel. Hij is vrijgesproken voor het in gevaar brengen van haar gezondheid. Van R. is zelf ook drugsgebruiker. Twee weken terug had hij in de zittingszaal moet zijn, maar hij verbleef in een ziekenhuis na een overdosis, zei zijn advocaat.