Centrum zoekt manager: wie wil de touwtjes in handen krijgen in het hart van Heino?

Boosheid om ramptoeris­ten die brandweer hinderen in Raalte: ‘Kijken naar brand is geen uitje’

31 mei De Veiligheidsregio IJsselland heeft geen goed woord over voor de mensen die vanavond kwamen kijken naar een incident in Raalte. ‘Kijken naar brand is geen uitje’, is de dringende boodschap richting de ramptoeristen.