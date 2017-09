Chaotische toestanden op de Molenhof in Raalte

Het is een bijzonder tafereel als je er even bij stil staat. Zaterdagochtend in hartje Raalte. Aan de Molenhof, aan de oostkant van het winkelgebied, is het een enorme chaos. Een gemoedelijke chaos, dat wel.

Vanaf vandaag, maandag, is de doorgang vanaf de Varkensmarkt richting Molenhof in Raalte afgesloten voor auto’s en gaat de boel nog meer op de schop. ,,De hele week ligt het hier plat’’, zegt een kapster bij kapsalon Hairstyling Mariël aan de Molenhof. Ze vermoedt dat je er met de fiets wel door kan, maar zeker weten doet ze het niet. ,,Wij zijn in ieder geval bereikbaar.’’

Rumoerig

De Molenhof gaat op de schop en wordt volgens de gemeente het visitekaartje van Raalte. Visitekaartje? Bij een kijkje ter plaatse op de zonovergoten zaterdagochtend overheerst vooral het rumoer van het dorpse leven. Verschillende dorpelingen duwen ongewild luidruchtig een volle of lege winkelwagen over de stenen. Iemand gooit flessen kapot in de glascontainer. Een oma met twee kleinkinderen ‘stuitert’ met een kinderwagen over de keien, al pratend tegen de smartphone aan haar oor. Auto’s rijden af en aan. Het is rumoerig en onoverzichtelijk.

De auto’s, die zo nu en dan zelfs een file vormen, rijden stapvoets over het parkeerterrein. Parkeren is sinds kort weer gratis. Als er ineens een wagen uitparkeert, draait er subiet een nieuwe parkeerder het parkeervak in. En steeds het geluid van slaande autodeuren, brekend glas, kletterende winkelwagens, en af en toe een druk op een toeter. De kerkklok tingelt nadrukkelijk en slaat elf uur.

Bouwwerkzaamheden

De bouwwerkzaamheden bij de twee supermarkten aan de Molenhof, de Aldi en Albert Heijn, liggen vandaag stil. De twee bouwwerken staan uitbundig in de steigers en alles is ruimschoots omhekt. Datzelfde geldt voor de sloopplaats tegenover supermarkt Dirk. Op het tussenliggende terrein gaat het leven door.

Een man met twee zware boodschappentassen steekt pardoes over en kijkt niet op of om. Een oudere heer loopt met de fiets aan de hand doodgemoedereerd tegen het verkeer in. Vier toeristen sjokken, in korte broek en met rugzak op, het terrein over. Een pakketbezorger manoeuvreert met zijn bus een verkeerde kant op en draait zich vast. Als je het terrein vanaf één hoog bekijkt, is het een wonder dat het allemaal goed gaat.