Chuck Borden uit Raalte moet op zoek naar nieuw onderkomen voor zijn stuntcamp

Als Chuck niet aan het stunten is op Hollywood-filmsets, verzorgt hij kinderverjaardagen en bedrijfsuitjes in zijn grote loods in Overijssel. ,,Er is in Nederland veel minder werk voor een stuntman dan in Amerika. Toen ik veertig jaar geleden begon, was het moeilijk om aan werk te komen omdat ik nog een nobody was. Toen ik tien jaar geleden in Nederland kwam wonen, was het nog moeilijker omdat ik juist té bekend was. Mijn stuntcamp is dan ook uit nood geboren.” Bezoekers kunnen er proeven aan het leven van een professionele waaghals. Een vrije val van vijf meter, springen door een brandend raam en een dodemansrit op een doorgedraaide, mechanische stier. Allemaal kinderspel voor Chuck, die zich ontelbare keren in elkaar liet meppen en met touwen om zijn enkels aan hoogvliegende helikopters bungelde.