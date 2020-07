Claim van half miljoen van tafel in twist over woningen arbeidsmigranten in Heino

Voor- en tegenstan­ders in Heino zien noodzaak van zonnepark, maar het schort aan goede communica­tie

7 juli De communicatie over de eventuele komst van het zonnepark aan de Kanaaldijk-Zuid in Heino is niet goed. Een deel van de Statenfractie van CDA Overijssel heeft zaterdag het dorp bezocht om de thermometer in de samenleving te steken. ,,Er zijn blijkbaar veel vragen waar eenvoudig antwoord op te geven is, maar wat nog niet is gedaan.”