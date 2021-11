COA hoopt dat asielzoekers met corona langer in Laag Zuthem mogen blijven: ‘Plek hard nodig’

Raalte vindt steun voor investe­ring 3,2 miljoen euro in Schoonhe­ten­se­weg, ontwerp klaar in voorjaar 2022

De aanpak van de Schoonhetenseweg en een deel van de Portlanderdijk gaat een nieuwe fase in. De gemeenteraad heeft de miljoeneninvestering goedgekeurd en ook omwonenden willen door met de plannen. Volgens planning ligt in het voorjaar van 2022 een definitief ontwerp op tafel. Volgende week komt de Bomenstichting op het gemeentehuis advies geven over het behoud van de monumentale eikenlaan.

14 november