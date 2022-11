COA wil nóg een jaar door met opvang van met corona besmette asielzoekers in Laag Zuthem

video Park Den Alerdinck in Laag Zuthem eerste landelijke opvangloca­tie voor coronabe­smet­te asielzoe­kers

Op Park Den Alerdinck in Laag Zuthem worden tot juni met corona besmette asielzoekers van asielzoekerscentra uit het hele land opgevangen. In twee panden is ruimte voor in totaal 110 asielzoekers. De locatie wordt volledig afgeschermd van de buitenwereld. Het COA verzekert dat gezinnen niet ruw uit elkaar getrokken worden.

23 oktober