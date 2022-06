Coalitieakkoord in Raalte stuit direct op kritiek: ‘Kunnen we überhaupt een zin of woord veranderen?’

Appie en Dini uit Raalte missen Oekraïner Oleksander nu al: ‘Het is alsof ons kind het huis uit ging’

Of het stil is in huis? Appie Wassing (76) kijkt zijn 75-jarige vrouw, Dini, aan in de woonkamer van hun Raalter rijtjeshuis. Dini knikt. ,,Ja, eigenlijk wel een beetje.’’ Want Oleksander Yevtushok is afgelopen woensdag vertrokken, naar een kamer in Emmeloord.

30 mei