Cobi Brinkhuis, oprichtster Sallandse folklore overleden (83)

video Zwientie tikken: Een traditie die moet blijven of niet meer van deze tijd?

2 augustus Dierenbelangenorganisaties hebben opnieuw de aanval geopend op het zwientie tikken. Ze willen dat het folkloristische spel wordt verboden, onder meer op Popfestival Dicky Woodstock in Steenwijkerwold dat dit weekend plaatsvindt. De festivalorganisatie peinst er niet over om het zwientie tikken in de ban te doen. Ook in Luttenberg staat over twee weken het spelletje op het dorpsfeestprogramma. Drie partijen aan het woord.