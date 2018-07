College Raalte met Gerria Toeter compleet

Net als Hiemstra is Toeter van het CDA. Met naast burgemeester Martijn Dadema, twee wethouders van Gemeentebelangen, een van de VVD en twee van het CDA is het college nu compleet. De overige vier werden anderhalve week geleden al beëdigd.

Geen onbekende

Toeter is geen onbekende voor de gemeenteraad in Raalte. Van 2000 tot 2006 was zij raadslid voor het CDA, met als aandachtsgebied het sociale domein. Na haar afscheid bleef ze actief voor de partij en voor het thema dat allerlei zaken op sociaal gebied omvat. Toeter zat in het vrouwennetwerk van het CDA, maar was ook als CDA-lid begaan met de sociale kant van Raalte.

Moeder van drie

Toeter is 46 jaar, gehuwd en moeder van drie kinderen. Ze woont in Raalte en heeft gestudeerd aan de Agrarische Hogeschool in Bolsward en Hogeschool Windesheim in Zwolle. Momenteel is ze projectmanager bij Rabobank Salland. Daar heeft ze bijgedragen aan belangrijke projecten zoals aan de Sallandse dialoog, een regionaal publiek-private samenwerking om de schuldenproblematiek in Salland aan te pakken. Daarnaast aan de Salland Academy, die voldoende aanbod voor opleiding en ontwikkeling in Salland nastreeft en aan Doorpakken Salland, een initiatief om projecten en ideeën mogelijk te maken die bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van Salland.

Naast haar werk bij de Rabobank heeft Toeter verschillende nevenfuncties vervuld. Zo was ze bestuurslid Humanitas afdeling Raalte, deed ze het secretariaat van de Protestante Gemeente Raalte, was ze secretaris van zwemvereniging HERA’11 in Raalte en ouderraadslid (penningmeester, voorzitter) van de voormalige basisschool de Schutse in Raalte.

Enthousiast

CDA-fractievoorzitter Guus Temmink typeert Toeter als gemotiveerd, betrokken en enthousiast. ,,Ze is betrokken bij Raalte en wil zich daarvoor inzetten. Ze werkt graag samen met anderen aan een nieuwe uitdaging en brengt groepen samen om zo tot een (nog) beter resultaat te komen’’.