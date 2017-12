Comeback van Beerenburg uit Raalte

Leerlingen Carmel College solliciteren op een buitenlandse trip

14:59 Op survival in de Belgische Ardennen, op uitwisseling met Finland, een verre vliegreis naar Nepal, Kenia of Thailand. Leerlingen van het vmbo van het Carmel College in Raalte gaan alle kanten op. Niets is verplicht, je kunt 'solliciteren' op een buitenlandse trip.