Commotie over maatregelen voor N35 bij Mariënheem

Op een drukbezochte inloop werden gisteravond de voorlopige ontwerpen gepresenteerd van maatregelen aan de N35 rondom Mariënheem. Of dit het gaat worden? De meningen zijn verdeeld en de onrust is toegeslagen.

Druk was het, donderdagavond in buurtcentrum De Schalm. Het was de laatste mogelijkheid om de aangepaste ontwerpen in te zien voordat deze op 20 december ter besluitvorming voorgelegd worden aan de bestuurders van Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen. In het buurtcentrum verdrongen inwoners, belanghebbenden, raadsleden, en ander volk zich bij de tafels met tekeningen. In alle drukte gaven medewerkers van Rijkswaterstaat er desgevraagd tekst en uitleg bij.

Alternatief

Opmerkelijk genoeg, hing aan de muur een nieuwe, levensgrote plattegrond van een alternatief plan, gemaakt door Plaatselijk Belang (PB) Mariënheem. ,,Rijkswaterstaat kijkt alleen naar een goede doorstroming op de N35'', zegt Nico Dijkman van PB. ,, Wij beseffen dat de wegen rondom het dorp door de maatregelen veel drukker en een stuk onveiliger zullen worden.’’ Het nieuwe plan van PB laat een N35 zien met twee bajonetaansluitingen aan beide zijden nabij de komgrens van Mariënheem. ,,Een stuk veiliger'', vindt Dijkman en zijn achterban.

Volledig scherm Voorstel Plaatselijk Belang Mariënheem N35. © Ria Willemse

Velen in Mariënheem blijken twijfels te hebben bij de gepresenteerde plannen van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat daarentegen vindt dat er genoeg nagedacht en meegepraat is. ,,We hebben er alles aan gedaan om mensen te informeren'', zegt Rijkswaterstaatwoordvoerster Sandra van der Zweep. ,,Bovendien doen we het samen hè, de Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen. Er zijn van begin 2016 bijeenkomsten geweest, keukentafelgesprekken, een besloten website, en ga zo maar door. Op een gegeven moment mag je aannemen dat er draagvlak is.''

Draagvlak