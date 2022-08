Commotie over vlog Bellinga’s na wijnproeverij met hele gezin: ‘Zijn deze kinderen niet dronken?’

Volgens het tv-programma Shownieuws is commotie ontstaan over een video van de populaire vlogfamilie Bellinga. Het gezin, dat jarenlang in Zwolle woonde, deed op vakantie in Duitsland een wijnproeverij met de hele familie. ,,Dit is echt het voorbeeld van hoe het niet moet”, vindt Vanessa van Cartier.

Mocht je de Bellinga’s niet kennen: het Zwolse vloggezin is met bijna 600.000 abonnees razend populair op YouTube. In de vlogs laten ze vooral hun dagelijkse leven zien. Vorig jaar verhuisde het gezin van Zwolle naar een villa in Raalte. Ouders Fara en Daniël wonen er samen met hun kinderen Luan, Lucilla, Luxy en Lucius.

Wijnproeverij in Duitsland

In een van de nieuwste video’s doet de familie een wijnproeverij in Duitsland, met het hele gezin. In de video is te zien dat de kinderen telkens nipjes van verschillende wijnen krijgen. De beelden zorgen voor verbazing en kritische reacties bij de gasten en deskundigen van het SBS6-programma Shownieuws. ,,Dit is echt het voorbeeld van hoe het niet moet, in mijn ogen”, zegt Vanessa Van Cartier in de uitzending van 29 juli.

Ook Iris van Lunenburg is kritisch. ,,Ik deed wel vaker wijnreisjes, ook naar Duitsland, maar dat was alleen met volwassenen. Normaal hoor je je wijn ook uit te spugen… Zijn deze kinderen niet dronken op een gegeven moment?” Bart Ettekoven, hoofdredacteur van Weekend, is eveneens verbaasd. ,,De moeder lijkt te realiseren dat dit eigenlijk niet kan. Ik hoor haar nog zeggen dat het slecht voor de hersenen is. Maar uiteindelijk doen ze het wel. En nog een slok, en nog een slok. De kinderen blijven maar roepen dat ze het niet lekker vinden.”

‘Doe dat niet’

Ook neuropsycholoog Erik Scherder is kritisch over het geven van een nipje alcohol bij kinderen, zo vertelt hij in het tv-programma. ,,Je verhoogt daarmee uiteindelijk toch de risico’s om later meer te drinken dan goed voor je is.” Volgens Scherder zijn de kinderhersenen ook nog volop in ontwikkeling. ,,Tot 30 jaar. Dus doe dat niet.”

De vlogfamilie was bij Shownieuws niet bereikbaar voor commentaar. De video, met daarin de wijnproeverij, is hieronder te zien.