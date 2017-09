Cu en Cu in Raalte moet vooral sociaal festival worden

Jaarlijks worden er in de gemeente Raalte zo'n 150 evenementen gehouden. Gemiddeld bijna drie per week. Toch meent de Stichting Horecafeesten Raalte een nieuw gat in de markt te hebben gevonden: kunst met een hoofdletter C. Cunst en Culinair moet zaterdag en zondag van toegevoegde waarde zijn voor Streetlife en het Bierfestival, die op vrijdag beginnen.

Cu en Cu. De klanken wekken herinneringen aan Q en Q, de legendarische televisieserie voor de jeugd in de jaren zeventig. Elly Raamsteeboers kan zich nog herinneren dat ze zich van schrik achter de bank verstopte. Zo bloedstollend als Q en Q zal Cu en Cu nooit worden, maar de fotografe en interieurontwerpster uit Luttenberg voelt wel enige spanning. Want de vraag blijft of het een succes wordt.

Benny Poppe stelt Raamsteeboers gerust. De horeca-ondernemer, die hotel De Zwaan en Grand-Café Neuf uitbaat, verwacht dat het nieuwe evenement zal aanslaan. De reacties zijn volgens hem positief. Want kunst is in deze regio niet bepaald in overvloed aanwezig. Laat staan Cunst, de prikkelende naam die is verzonnen om aandacht te geven aan kunst in de breedste zin van het woord. Poppe heeft Raamsteeboers in de arm genomen om voor komende zaterdag en zondag vanaf de Plaskerk een wandel- en een fietstocht langs kunstwerken in de gemeente Raalte op touw te zetten.

Is het gedeelte Culinair te vergelijken met het andere foodfestival, In de Smaak, waarvan de organisatie zich van u heeft afgescheiden en dat twee weken geleden werd gehouden?

Poppe: ,,Het idee is inderdaad hetzelfde. Maar behalve regionale horeca-ondernemers komen er bij ons ook foodtrucks uit het hele land aangereden. Wij beschikken over een vergunning voor een grootschalig evenement bij De Plas. Om dat waar te maken hadden we een derde onderdeel nodig, naast het straattheaterfestival Streetlife en het Bierfestival. We hebben er kunst aan toegevoegd, om de gasten meer prikkels te bieden.''

De Stichting Horecafeesten Raalte probeert zo veel mogelijk mensen op de been te brengen. Wordt daar vooral een commercieel doel mee gediend?

Poppe: ,,Natuurlijk willen wij als ondernemers graag iets verdienen. Maar we willen in ruil daarvoor ook wat terug doen voor de gemeenschap. Dus het is niet alleen een kwestie van de bierkranen open draaien. We vinden het sociale aspect ook belangrijk. Zo hebben we woonzorgcentrum Swaenewoerd in de kunstroute opgenomen. Hetzelfde geldt voor Aventurijn, waar mensen met een beperking de mogelijkheid krijgen om hun kunstzinnige talent te ontwikkelen. Je kunt dus kunst bewonderen in gebouwen waar je anders nooit komt. En de mensen daar krijgen andere bezoekers over de vloer om eens een praatje mee te maken.''

Bent u niet bang dat Raalte festivalmoe wordt?