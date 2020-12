Culinair shoppen in de winkel van restaurant Het Buitenhuys (voor Thuys) in Heino

Het coronavi­rus grijpt om zich heen in Raalte: ‘Zorgelijk, maar we hoeven niet in paniek te raken’

9 december De aantallen bevestigde coronabesmettingen in de gemeente Raalte nemen in rap tempo toe. Sprak burgemeester Martijn Dadema in oktober nog zijn zorgen uit over dertig besmettingen per week, maandag meldde het RIVM 48 positief geteste inwoners binnen 24 uur. Gisteren kwamen 24 positieve tests binnen. Waar ligt het probleem in de Sallandse gemeente?