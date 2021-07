Cultuursector in Raalte ontvangt wederom tienduizenden euro's coronasteun

Tóch streep door Stöppelhae­ne in Raalte: ‘Pijnlijk, geeft een hopeloos gevoel’

15 juli De Stöppelhaene gaat ook in aangepaste vorm niet door dit jaar. Organisatorisch en financieel zijn er te grote risico's om te gokken op doorgang van het evenement, dat jaarlijks in het laatste weekeinde van augustus in Raalte wordt gehouden. Bij voorzitter Paul Wittenhorst zakt de moed in de schoenen. ,,We gaan nu eerst flink balen, en we zien daarna verder.’’