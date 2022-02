D66 aast in Raalte op stemmen met ‘zeer duurzaam’ Zwols T-shirt: ‘Maar het kan altijd beter’

Criminali­teit Raalte daalt, focus op drugslabs en ‘slimme’ camera’s: ‘Als je één keer ja zegt, zit je er middenin’

Opnieuw dalen de criminaliteitscijfers in de gemeente Raalte. Er zijn vooral minder klassieke delicten geweest, zoals diefstal of inbraak. De komende jaren zetten de instanties in op het voorkomen van drugslabs in het buitengebied en internetfraude. Burgemeester Martijn Dadema hoopt dit jaar slim cameratoezicht te verwelkomen in Raalte.

