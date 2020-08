D66-raadslid Raalte kan zich niet meer vinden in landelijke koers en vertrekt tóch eerder uit partij

UPDATEBert Terlouw vertrekt per september als gemeenteraadslid in Raalte. De D66-man kan zich niet meer vinden in de landelijke visie van zijn partij. Hoewel hij eerder aangaf door te gaan tot de zomer van 2021, gooit hij de handdoek eerder in de ring. ,,Ik dacht al vaker: waarom kiezen ze hier nu voor?”

Twee maanden geleden was Terlouw al klaar met ‘zijn’ partij. Kamerleden van de D66 stemden tegen meer loon en waardering voor het zorgpersoneel. In het dagelijks leven is hij zelf verpleegkundige en die tegenstem raakte hem hard. ,,De tegenstem van de volledige D66 Tweede Kamerfractie over een motie was voor mij de bekende druppel”, zei hij eerder in de Stentor.

Destijds gaf het raadslid aan dat hij na de zomer van 2021 wil stoppen. In overleg met lijstopvolger Peter Moorman is hij overeengekomen dat hij na de zomervakantie van dit jaar al stopt. Moorman, inwoner van Heino, zal per 3 september de rol als raadslid voor D66 in Raalte op zich nemen.

,,Aanvankelijk waren we er al over uit dat ik volgende zomer zou stoppen. Maar ook richting de Tweede Kamer-verkiezingen hebben we er voor gekozen om het een jaar te vervroegen. Dat komt mij tegelijkertijd ook beter uit, en dat geeft Peter de kans om zich te verdiepen in lokale thema's die lopen in de raad", zegt Terlouw.

Oprichter D66 Raalte

Verpleegkundige Terlouw was in 2009 mede-oprichter van de D66 in Raalte. Ook was hij een periode Statenlid voor de Provinciale Staten in Overijssel en stond hij op de kieslijst met de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. De D66 in Raalte is momenteel een eenmansfractie. Nu sluit hij over een maand het D66-boek definitief. Naar de kiezers toe wil hij duidelijkheid creëren.

,,Duidelijkheid geef je volgens mij als je transparant kan zijn. Dat willen we nu doen. We hebben de leden in Raalte ingelicht. Uiteindelijk is het een keuze die ik zelf maak. Elf jaar geleden was ik mede-oprichter. Natuurlijk wil je zo lang mogelijk blijven zitten en alles netjes afmaken. Maar er zijn gewoon veel redenen waardoor ik vertrek bij D66. Ik draag alles nu netjes over naar Moorman.”

‘Sluit niets uit’

De verpleegkundige gaat na zijn aftreden als raadslid meer werken als verpleegkundige en maakt meer tijd voor hobby's. Op de vraag of dit zijn laatste kunstje is in de Raalter politiek, sluit Terlouw niets uit. ,,Dat weet ik nog niet. De gemeenteraadsverkiezingen zijn over anderhalf jaar. Ik ben 56 en vind mijzelf nog jong genoeg om andere dingen op te pakken. Ik ga in ieder geval niet meer voor de D66 de politiek in. De partij is zeker goed voor mij geweest, maar ik ga niet meer voor een landelijke partij, lokaal aan de slag.”