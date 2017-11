Bernard Hudepohl nieuwe Prins der Stöppelkaters

7:15 In De Leeren Lampe is vrijdagavond om precies 11 minuten over 11 Bernard Hudepohl gepresenteerd als Prins der Stöppelkaters 2017–2018. Hudepohl (57)) is geboren en getogen in Slagharen en heeft vier kinderen: Tim (31), Lars (28), Sanne (26) en Roos (23), allemaal actief binnen diverse carnavalsgroepen. In het dagelijks leven is Bernard werkzaam als opleidingscoördinator bij DOC kaas in Hoogeveen.