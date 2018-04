D66 Raalte: Peter Moorman vervangt Bert Terlouw

Paard Spikkel buffelt voor Raalter boerderij­win­kel

18:56 Het is tegenwoordig zeldzaam: natuurlijke paardenkrachten die worden gebruikt bij het telen van groenten, kruiden en bloemen. Op de velden aan de Japiksweg in Raalte is dat tafereel dit voorjaar te zien. Ruin Spikkel werkt zich daar in het zweet voor boerderijwinkel Supermarkt in het Bos.