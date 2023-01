Dader overval tankstation in Heino nog spoorloos, politie roept getuigen op

Raalter schilder krijgt erkenning met expositie in Amers­foorts museum: ‘Kunst trok me uit een donkere periode’

Raaltenaar Gerard te Wierik (66) ging ooit kleurrijk schilderen om een inktzwarte periode te verwerken. Een kleine 25 jaar later is voor het eerst werk van hem te zien in een museum. Twaalf schilderijen van Te Wierik - abstracte landschappen - zijn bijna vier maanden lang in Musiom in Amersfoort onderdeel van de expositie Bevroren in tijd. ,,Ik krijg eindelijk de erkenning en waardering waarnaar ik zo lang heb gehunkerd.’’

10 januari