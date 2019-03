Daders van graffiti Raalte staan herkenbaar op beelden camera

Heeten krijgt beschermde opvang voor verslaaf­den en slachtof­fers van loverboys

8 maart Voor vrouwen die in de prostitutie zijn beland of verslaafd zijn geraakt aan bijvoorbeeld drugs of alcohol, komt er een beschermde woonlocatie in Heeten. In eerste instantie nemen er zo’n tien vrouwen hun intrek. Er is in de opvang ruimte voor vijfentwintig bewoners.