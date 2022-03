Dalfser scholen investeren allemaal in lessen gezonde voeding: ‘Hier kun je niet vroeg genoeg mee beginnen’

Met Oekraïne in achter­hoofd, viert Luttenberg 75 (plus twee) jaar vrijheid: ‘Juist nu van belang’

Ze moesten er twee jaar op wachten, maar vanaf 10 april viert Luttenberg een kleine maand lang 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Alhoewel, inmiddels is het 77 jaar geleden dat het Sallandse dorp werd bevrijd. Door corona moest de organisatie de festiviteiten twee keer afgelasten. Nu, met de oorlog in Oekraïne in het achterhoofd, gaat het bevrijdingsfeest alsnog door. ,,Juist nu van belang om te laten zien dat we een democratie zijn.’’

28 maart