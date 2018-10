Dankzij gortdroge zomer vond deze amateurarcheoloog zeven onbekende kasteelterreinen in Oost-Nederland

Zorgapp OZOverbind­zorg uit Luttenberg genomi­neerd voor nationale award

4 oktober De zorgapp uit Luttenberg is genomineerd voor de 'Nationale Award voor Multidisciplinaire Samenwerking in de Zorg'. De appmakers krijgen op het evenement 'MedischOndernemen LIVE' in Expo Houten 6 oktober te horen of ze gewonnen hebben. Ze nemen het op tegen twee andere genomineerden.