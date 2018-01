De Bergklanken blij met wijziging minimumgrens voor subsidie

Dij de muziekvereniging De Bergklanken in Luttenberg slaan ze een nog vrolijkere noot aan dan ze al deden. De minimumgrens van het aantal jeugdleden muziekverenigingen voor subsidie is naar onderen bijgesteld.

Vorig jaar liepen de muzikanten de 881 euro subsidie - het bedrag voor een dirigent of instructeur om jeugdleden te begeleiden - mis. Te weinig jeugdleden. In de gemeente Raalte is vooral De Bergklanken erbij gebaat nu de subsidie al bij acht jeugdleden de fanfare of harmonie oprolt.

Voorheen diende een muziekvereniging in Raalte tien jeugdleden te hebben om in aanmerking te komen voor de subsidie. Die norm was niet gebaseerd op landelijke richtlijnen, maar door de gemeente vele jaren geleden ingevoerd. Vanuit de gemeenteraad klonk de oproep aan wethouder Frank Niens om die minimumgrens naar beneden bij te stellen.

Substantiële bijdrage