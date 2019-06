De Flierefluiter wint meer tijd voor weghalen van safari-tent

Heino wil aantrekke­lij­ker worden voor toeristen, maar hoe?

6:30 Gelijke openingstijden en koopavonden voor winkeliers, laadpalen voor e-bikes, een betere doorstroming van het verkeer in het centrum. Het is maar een greep uit de maatregelen die het projectteam Hart van Heino heeft gelanceerd. Met als gedachte het dorp in charme te laten groeien.