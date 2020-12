De Gatgraver 3.16 is Luttenbergs eigen speciaalbier van Jan en Nathalie: ‘Maar Jan drinkt alleen gewoon bier’

Brouwers uit Haarle wijden tripelbier De Neuze aan de bekendste taxichauf­feur van Salland

14 november Hij raakte verzeild in de meest vreemde situaties en bracht menig beschonken kroegganger in Salland naar huis. Nu mag taxichauffeur Teun Stevens, alias De Neuze, zelf genieten van zijn eigen biertje. Een uit de hand gelopen grap van William Kemperman en Leo Kemper uit Haarle leidde tot een tripelbier die vernoemd is naar de beroemde taxichauffeur uit Marle, die binnenkort vijftig jaar in de taxiwereld zit.