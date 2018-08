De Joodse gemeenschap uit Deventer komt naar Raalte. Maar waar komt de heilige ark?

Juf Diny Heidenrijk uit Raalte kijkt tegenwoor­dig als een fotograaf

26 juli Wanneer mensen stil blijven staan bij haar foto’s, al is het maar voor even, prijst zij zich gelukkig. Diny Heidenrijk neemt vol overgave deel aan de prijsvraag voor kunstenaars, uitgeschreven door Rotary Raalte, dat in 2019 vijftig jaar bestaat.