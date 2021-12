De nachtmerrie van Kuintje (86) en Hendrik (82): huis uit, zorg stopt door faillissement woonzorgcentrum

Drama in Heino: woonzorg­cen­trum moet dicht, tientallen ouderen komen op straat

Donkere wolken pakken zich samen boven woonzorgcentrum Huis ter Heijne in Heino. Het woonzorgcentrum sluit de deuren per 1 februari, omdat er geen overnamekandidaat is gevonden na het faillissement van het overkoepelende zorgbedrijf Ontzorgd Wonen. Het doemscenario waar al rekening mee werd gehouden, komt daarmee uit. Alleen een wonder kan de sluiting nog voorkomen.

