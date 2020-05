De sloop moet nog beginnen, maar heel Lierderholthuis mag straks meedenken over toekomst afgebrand café

Een abrupt einde. Zo omschrijven voorzitter Bertwin Elshof en Johnny Middelkamp het. Beiden zitten in het bestuur van SDL. Een plek vol herinneringen ging in rook op en in plaats van in alle rust te zoeken naar een nieuwe uitbater voor het café, zijn ze druk in de weer met onder meer de verzekering. ,,Er liepen gesprekken met wat kandidaten. Niet dat het enorm druk was hoor, want met het coronavirus was alles heel onzeker. We lieten de zoektocht even rusten. En opeens staat alles in de hens”, zegt Middelkamp.