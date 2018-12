De vegetarische rookworst én knakworst van Unox wordt straks in Raalte gemaakt (en dat is goed nieuws voor de werknemers)

De vegetarische rookworst van Unox wordt al in Raalte gemaakt en in 2019 komt ook de vegetarische knakworst uit de fabriek aan de Westdorplaan. En dat is goed nieuws voor de werknemers, want door de specialisatie blijven hun banen behouden.

Zwanenberg nam vorig jaar de Unox-fabriek in Oss over van Unilever. Lange tijd was de vrees dat dit ten koste zou gaan van de Zwanenberg-locatie in Raalte, plaatselijk beter bekend als Lupack. Daar worden immers al jaren knakworsten gefabriceerd en die productie wordt in 2019 overgeheveld naar Brabant.

Zwanenberg liet dinsdag weten dat het bedrijf zich in Raalte gaat toeleggen op ‘gespecialiseerde producten’. De vegetarische rookworst van Unox wordt al sinds de introductie, afgelopen oktober, in Raalte gefabriceerd. Volgend jaar komt Unox ook met een vegetarische knakworst en ook die zal in Raalte van de band rollen.

Werkgelegenheid

Volgens woordvoerder Patrick de Leede van Zwanenberg heeft de koerswijziging ‘per saldo geen gevolgen voor de medewerkers’ in Raalte. ,,Er werken honderd mensen en die kunnen er blijven werken.’’ Alleen zullen ze andere producten voorbij zien komen. ,,Ook zullen er wijzigingen komen in het machinepark.’’

De Ondernemingsraad is volgens Zwanenberg ingelicht over het voorgenomen besluit om Raalte in te richten als gespecialiseerde fabriek voor onder meer vegetarische rookworst en knakworst. OR-voorzitter Eddy Rondeel bevestigt dat: ,,We juichen alle initiatieven toe om van de fabriek in Raalte een goedlopend bedrijf te maken. En zoals het er nu uitziet, gaat dat lukken.’’