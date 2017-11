De Veldegge wordt proeftuin op het gebied van energie

Te veel blubber voor crosslopers Mariënheem; parcours verlegd

15:57 De 33ste Schalmloop in Mariënheem verloopt komende zondag anders dan gepland. De organisatie meldt dat het vanwege de hevige regenval onverantwoord is om over de geplande, voornamelijk onverharde, route te rennen. Te veel blubber en nattigheid. Het parcours wordt verlegd.